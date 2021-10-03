Son dakika... MHP'lileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

03 Ekim 2021 Pazar, 08:55

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.



