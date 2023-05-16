Son dakika... Millet İttifakı'nda, '2'nci tur' toplantısı
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nı oluşturan 6 liderin, yarın CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirerek 2'nci tur için yol haritası belirlemek üzere toplanacağı öğrenildi.
14 Mayıs'taki kritik seçimlerde 50+'ya ulaşılamaması üzerine seçimler 2'nci tura kaldı. Buna göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçimlerde 13. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
SEÇİM SONRASI İLK TOPLANTI
Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider, 17 Mayıs (yarın) saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.
14 Mayıs'taki seçim gecesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, altı liderle kameraların karşısına geçerek yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın beklediği sonucu alamadığını söylemişti.
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