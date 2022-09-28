Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: 'Yunanistan' mesajı

Son dakika gelişme... Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı 4 saat sürdü.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 20:51
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: 'Yunanistan' mesajı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 16.45'te başlayan toplantı 4 saat sürdü.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

MGK bildirisinde, "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir" denildi.

Bildiride ayrıca, "(ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur" denildi.

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