Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'kimyasal silah' açıklaması

20 Ekim 2022 Perşembe, 13:15

Millî Savunma Bakanlığı, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeme getirdiği PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiası hakkında açıklama yaptı. Bakanlık iddialara ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışı" açıklamasında bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır."