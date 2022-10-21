Son Dakika... MİT'ten Kuzey Irak'ta 'Burhan Piçak' operasyonu
MİT'in Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ye yönelik kritik operasyonları devam ediyor. Son dakika haberine göre MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nin suikast biriminde "komutan" olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nin suikast biriminde "komutan" olarak faaliyet yürüten, "Canşer-Laşer" kod adlı Burhan Piçak'ı düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.
Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı PKK'nin operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak'ın, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin'deki "akademi"de uzman suikast eğitimi aldığı ve terör örgütü tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.
Piçak'ın daha sonra Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da "komutan" olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
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