İsviçre'de 23 Nisan'a katılanlara saldıran PKK yandaşlarına soruşturma
İsviçre'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na saldıran 17 PKK yanlısı hakkında soruşturma başlatıldı.
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarından 17'si hakkında soruşturma başlatıldı.
İsviçre haber ajansı Keystone-SDA'daki haberde, olayda katılımcılara saldırdığı tespit edilen 17 şüpheliye Basel Başsavcılığının soruşturma açtığı bildirildi.
Şüphelilerin, haklarındaki "huzuru bozma, fiziki zarar ve ciddi fiziki zarara teşebbüs" iddialarına ilişkin sorgulanacağı aktarıldı.
OLAY
İsviçre'de her sene kutlanan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Bayramı'na, binin üzerinde Türk'ün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti.
Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Olayın ardından polis, saldırıya katıldığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına almış ve Başsavcılık, saldırganlar hakkında adli kovuşturma açmıştı.
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