Son dakika... MSB açıkladı: Malatya'ya Patriot konuşlandırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım attı.

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır" denildi.

SİSTEM ALMANYA'DAKİ ÜSTEN GELECEK

Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Türk hava sahasının korunmasına destek sağlanması amacıyla görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya'da konuşlandırılacağı bildirildi.

Patriot sisteminin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden getirileceği kaydedildi.

Açıklamada aynı zamanda, "Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen füzeler imha edilmişti.

4 Mart 2026 tarihinde Türk hava sahasına yönelen bir İran füzesi imha edilmiş, parçaları ise Hatay'a düşmüştü.

İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine Güneyşehir Mahallesi'ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düşmüştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gelerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.