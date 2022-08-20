Son dakika: MSB Akar ve BM Genel Sekreteri'nden ortak basın toplantısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkıyatını sağlamak için açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres, düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
MSB Hulusi Akar, "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir [...] Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkıyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin tahıl sevkıyatındaki girişimler için, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yapılacak Batı yaptırımlarına kısmen engellemeye çalıştığını belirten Guterres, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir" ifadesine ekledi.
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