Son dakika... MSB duyurdu: IŞİD'li terörist Türkiye'ye sızmak isterken yakalandı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD'li bir teröristin Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu.

DHA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:44
Son dakika... MSB duyurdu: IŞİD'li terörist Türkiye'ye sızmak isterken yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD'li terörist M.M.'nin Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi" denildi. 


MSB IŞİD İnterpol

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