Son dakika... MSB duyurdu: IŞİD'li terörist Türkiye'ye sızmak isterken yakalandı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD'li bir teröristin Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD'li terörist M.M.'nin Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi" denildi.
İlgili Haberler
- IŞİD'in sözde Türkiye emiri Kasım Güler'e ağırlaştırılmış müebbet talebi
- ABD Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonu, IŞİD'e karşı kazanımları ciddi tehlikeye atar
- 10 Ekim Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti: IŞİD’in 'canlı bomba emiri' Muhammed Cengiz Dayan hakkında hâlâ gelişme yok
-
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Polisin Encü'ye tokadına soruşturma