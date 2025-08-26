Son Dakika... Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'den, serbest bırakılma karşılığı 2 milyon dolar istediğini açıkladığı eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci İstanbul'da özel soruşturma bürosu savcılığına ifade verdi.

Mücahit Birinci, imza ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Birinci, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in süreci ifşa etmesinin ardından İBB'ye yönelik soruşturmanın tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine AKP İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verilmişti.