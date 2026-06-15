Son Dakika... Müslim Sarı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' kararı

Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM’de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

Sarı, CHP’nin önceliğinin “kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, partinin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumak” olduğunu belirtti.

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in de bu hafta Meclis Grup Toplantısı yapmayacağı açıklanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel’in örgütlerin yorgunluğunu gözeterek grup toplantısı yapmayacağını duyurmuştu.