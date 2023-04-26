Mustafa Sarıgül'den Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin şaşırtan sözler: 'Kalp spazmı geçirdi'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:54

Güncelleme: 26.04.2023 - 17:07

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Medyascope'un aktardığına göre Sarıgül, seçim ziyareti sırasında konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin ilk 10 senesi başarılıydı. Güzel çalışmaları vardı Allah için. Fakat sonra artık yoruldular, heyecan bitti. Tayyip Bey dün akşam toplantıda kalp spazmı geçirdi. Allah korusun, 22 sene kolay değil."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa ara verildi. 20 dakikanın ardından yayın tekrar başlarken Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim" dedi.

Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada da "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerine verdi.