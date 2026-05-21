Son Dakika... Mutlak butlan kararı sonrası Gürsel Tekin'in görevi düştü

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı iptal kararı sonrası eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirildi.

Bu kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son verildiği bildirildi.

KAFTANCIOĞLU'NUN YERİNE ÇOŞKUN GÖREVLENDİRİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, siyasi yasaklı olan dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yerine ona vekalet eden Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesini hükmetti.