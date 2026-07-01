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Son dakika... NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 75 yaşındaki TEMA gönüllüsüne tahliye

Son dakika... NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 75 yaşındaki TEMA gönüllüsüne tahliye

1.07.2026 15:35:00
Güncellenme:
ANKARA / Cumhuriyet
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Son dakika... NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 75 yaşındaki TEMA gönüllüsüne tahliye

NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve TKP/ML terör örgütüne ilişkin somut delil gösterilmeden tutuklanan TEMA gönüllülerinden emekli öğretmen Ayten Yakut tahliye edildi.
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NATO Zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 225 kişi arasında TEMA gönüllüleri de vardı.ü

Aralarında TEMA Ankara İl Temsilci Nevzat Özer’in de olduğu 42 TEMA gönüllüsü TKP/ML terör örgütü üyeliği iddiası suçlaması ve “haklarında istihbari bilgi olması” gerekçesiyle adli işleme tabi tutuldu.

Bu kapsamda 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13’ü de ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

SAYI 28'E DÜŞTÜ

Tutuklananlar arasında 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut'un tahliye edildiği öğrenildi. Yakut'un eşinin ise yaşamını yitiren emekli bir savcı olduğu biliniyor.

Yakut'un tahliyesiyle, tutuklu TEMA gönüllüleri sayısı 28'e düştü. 

İlgili Konular: #NATO #TEMA Vakfı

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