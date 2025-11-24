Son Dakika... Öcalan ile görüşme: İmralı bilmecesi! Komisyon heyeti döndü mü?

Edinilen bilgiye göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı’da terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası adadan döndü.

Söz konusu heyet, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşuyor.

Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, Mezopotamya Ajansı da, heyetin İmralı ziyareti sonrası döndüğünü aktarırken, Habertürk’ün bildirdiği haberde, komisyonun İmralı ziyaretinin bugün gerçekleşmediği ve ziyaret için belirlenen heyetin adaya yarın gitmesi yüksek olasılık olarak değerlendirildiği aktarıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise "TBMM heyeti İmralı'ya gitmedi. Ziyaret yarın ya da Çarşamba günü Sosyal medyada; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan milletvekili heyetinin bugün İmralı'ya gittiği ya da gideceği şeklinde haberler var. Heyet İmralı'ya gitmedi. İmralı ziyaretinin yarın ya da Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor." paylaşımını yapmıştı.