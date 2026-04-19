Son Dakika... Okul saldırısının ardından: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

19.04.2026 18:04:00
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir.

Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu’na saldırı düzenleyen ve 9'u çocuk 10 kişinin ölümüne sebep olan 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin polis olan babası Uğur Mersinli önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

