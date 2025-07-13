Son Dakika... Ömer Çelik açıkladı... AKP, komisyon için tarih verdi: 'Süreç' için takvim işliyor!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da gerçekleştirilen AKP'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek.

"PKK'NİN TÜM KOLLARI SİLAH BIRAKMALI"

Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor. Silahların imhası devam etmeli. Bu tablo bölgemiz içinde ilham kaynağı olacak.

PKK’nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız.

KOMİSYON İÇİN TARİH VERDİ

Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar, işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bir de terör bitsin cümlesini başlık olarak kullanıp her süreci ihanet olarak suçlayan meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çerçevesi Terörsüz Türkiye süreci çerçevesidir.

Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrası bir takım uslüpların olmasını istemem. Konuşurken güruh ifadesini kullanan kişinin kendisine iade ediyoruz.

AK Parti iktidarlarından önce de önerilerle teröristlerin silah bırakmasını teşvik edecek birçok düzenleme vardır. Öteden beri devletimiz bir yandan sert güç unsurlarıyla mücadele ederken bir yandan da yumuşak güç unsurlarıyla hareket eder.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Devletimizin temel nitelikleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Bugünlere kahraman şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla geldik. Şimdi ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin donanımları ortada. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Eleştiriler kıymetlidir dinlemek isteriz. Ama sadece karşı tarafı ihanetle suçlayarak yapılan şeyin değeri olmuyor.

Sayın Özgür Özel sözleri çarpıtarak bir şeyler söylüyor. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın bölgede nasıl heyecanla karşılandığı görülüyor. Çalışmalar güçlü bir şekilde sürecek. İnşallah birkaç ay içinde tamamen silahların bırakılması takip edeceğimiz bir husustur."