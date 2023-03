Son dakika... Ömer Çelik'ten 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Aktif siyaseti düşünmüyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 22:33

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 22:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet ettiği iddia edilmişti. Şimşek'in davete icabet ettiği ve AKP Genel Merkezi'ne gelerek Erdoğan'la görüştüğü öğrenildi.

'AKTİF SİYASETİ DÜŞÜNMÜYOR'

Erdoğan'la görüşmesinin ardından gazetelere görünmeden Genel Merkez'den çıkan Şimşek'le ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Görüşmenin 'olağan' olduğunu belirten Çelik, Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini kaydetti.

Çelik şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşlarında önemli danışmanlıklar yapıyor. Dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla dediğim gibi olağanüstü bir durum yok Mehmet Bey'le ilgili. Mehmet Bey zaten gelip giden bir arkadaşımız buraya. Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti kendisi düşünmüyor."