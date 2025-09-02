Son Dakika... Özgür Çelik'ten iptal kararına tepki: 'CHP teslim alınamaz'

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

ÖZGÜR ÇELİK, İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA GELDİ

Kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı binasına hareket eden Özgür Çelik, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Alınan karar iktidar yürüyüşümüzü engelleme çabasıdır" diyen Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını duyurdu.

"CHP TESLİM ALINAMAZ"

Özgür Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla partimizin MYK'sı saat 17.00 itibarıyla toplanıyor. Tek gündem maddesi olarak İstanbul İl Kongresi’ne yönelik açıklanan kararla ilgili MYK olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili, parti meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, il yönetimimiz ve hukukçularımızla biraz sonra açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Burada bir değerlendirme yapacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz de İstanbul İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğimiz toplantı sonrası alacağımız kararları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Kısaca şunu ifade etmek isterim: Hep söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye’de mevcut azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır. Alınan karar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır.

300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında her gün açılan soruşturmalar, fezlekeler… Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanındadır. Belediye başkanlarımız şu anda Silivri zindanında ve yurdun dört bir yanında zindanlardadır. Bürokratlar, çalışma arkadaşlarımız şu anda Silivri zindanında ve yurdun dört bir yanında cezaevlerindedir.

Bu uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramadılar. Millet ayakta, Türkiye’nin 81 ilinde ayakta. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla Cumhuriyet Halk Partisi’ni durduramadıkları için bu tür kararlarla iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır. Milletimizle, halkımızla beraber mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir, burası baba ocağıdır. Baba ocağını, halkın evini hiç kimse teslim alamaz."