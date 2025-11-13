Son Dakika... Özgür Özel'den 3 günlük milli yas talebi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları yazdı:

"Gürcistan’da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acılı ailesine Büyükçekmece’de taziye ziyaretinde bulunduk.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye büyük bir yastadır.

Sayın Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum."