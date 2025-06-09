Son Dakika... Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek paylaşımı: 'Kalbimin yarısını kaybettim'

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten acı haber geldi. Zeyrek, hayatını kaybetti.

Zeyrek'in sağlık durumunu hastane önünden anbean takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den acı haberin ardından ilk açıklama geldi.

"İÇİMDE NASIL SÖNECEĞİNİ BİLMEDİĞİM BİR ATEŞ VAR"

CHP Genel Başkanı Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak şunları kaydetti:

"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?

En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayallari birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.

İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var.

Yüreğim yanıyor.

Hepimizin başı sağ olsun."



