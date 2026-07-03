Son Dakika... Özgür Özel'den 'grup toplantısı' kararı!

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki haftaki grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.

NATO ZİRVESİ NEDENİYLE MECLİS KAPALI OLACAK

Halk TV'de yer alan habere göre CHP Grup Toplantısı'nın Eskişehir'de yapılma kararının, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alındığı öğrenildi. Zirve dolayısıyla TBMM'nin kapalı olacağı, bu nedenle Özel'in 7 Temmuz'daki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştireceği belirtildi.

Butlan kararının ardından halk buluşmalarını sürdüren Özel, bugün Kastamonu'da yurttaşlarla bir araya geliyor.