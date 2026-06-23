Son dakika... Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na 'tarihi' çağrı: 'Partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazım!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Özel'in, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki "butlan" yönetimine yönelik vereceği mesajlar merak ediliyor.

İLK SÖZLERİ "MİLLETİN DEDİĞİ OLACAK" OLDU

Özgür Özel, ayakta alkışlanarak kürsüye geldi ve sözlerine "Bugün olduğu gibi milletin dediği olacak" diye başladı.

CHP LİDERİ ÖZEL KÜRSÜDE

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Partimizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan bütün saldırılara rağmen bugün yine sizlerle milletimizin Meclisindeyiz. Baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Milletin dediği olacak! Mücadele değiştirmek isteyen milletle Erdoğan arasında, değişime karşı duranlarla milletin arasında...

* Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı CHP'nin butlan yönetimindeki genel merkezine götürdük. 1004 delegemizin iradesini temsil eden ıslak imzaları götürdüler. Onu düşelim bunu düşelim dediler, 833 resmiyet kazanan imza teslim edildi, o günden bu yana kurultayı bekliyoruz. Tedbir var, kurultay yapamayız diyorlar. Delege imzasını alıp İlçe Seçim Kurulu'na bildirmek görevleri ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak asıl niyeti gösteriyor.

"KENDİLERİNE KOCA BİR DOSYA TESLİM ETTİK"

* Kendilerine imzalarla birlikte koca bir dosya teslim ettik. Alanında önde gelen hukukçuların görüşü, tedbir kararının kurultaya engel olmadığını gösteren görüşlerini de aktardık.

"İBRETLE TAKİP EDİYORUZ"

* Buna bile direnen bir irade var, ibretle takip ediyoruz. Türkiye'ye sandığı getiren partinin, 4 kez mazbata almış genel başkanını saymayıp partiyi atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir tarafı yok. İptal edilen kurultayda Kemal Bey'e oy veren delegeler de şimdi 'Kurultay yapılsın' diye imza verdi. Ben ilk turda 682 oy almıştım. O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan 520'si kurultay için imza verdi.

* O kurultayın kapanışında delegenin iradesini göstermesi ve coşkusunu bütün salonla birlikte Kemal Bey ayakta alkışlıyordu. Bugün o kurultay, üstüne yapılan 3 kurultay, yeni kurultay.. Bu kurultayın delegelerini seçtiği il başkanları görevde, şimdi onlar hedefte.

"TEDBİR KARARI KURULTAYA ENGEL DEĞİL"

* Tedbir kararı kurultaya engel değil, aksine derhal kurultaya gidilmeli. Partiyi atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilecek hiçbir yanı yok. Ben ilk turda 682 oy almıştım. O gün Kemal Bey'e imza vermiş arkadaşlardan 520 tanesi kurultay için imza vermiş.

KILIÇDAROĞLU'NA TARİHİ ÇAĞRI

* Kadınların seçtiği başkana erkekler atama yapıyor. 30 yaşın altındakilerin kendi seçtiği başkanlara hepsi 30 yaşın üstündeki bir MYK atama yapıyor. Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum.

* Artık umut salonlarda değil umut sokakta. O ışığı Ankara, Denizli, Burdur sokaklarında, ilçelerde köylerde gördüm. Atanmışlar kendilerini atayan yerden, seçilmişler talimatı milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletin kahvesinden, köyünden, meydanından aldığım yetkiyle geldim. Çardak'ta kahve içmeye geldik. Kadınlar erkekleri ittirdi. 'Biz kahveye çıkıyoruz Özgür'ümle çayı biz içeceğiz' dediler. Annelerime, ablalarıma selam olsun.

* Milletin sokaklarında, sokak sokak, meydan meydan büyüyerek yola devam ediyoruz. Sıkıntı büyük ama binaları, imkanları geride bırakıp sokaktaki milletle kucaklaşınca oradan aldığımız gücün bu haksızlığa karşı mücadelemize, annelerin dualarına, gençlerin gözyaşlarına, bu iktidarı değiştirme kararlılığına muazzam desteği iliğimizde kemiğimizde hissediyoruz.

"SEÇİME HAZIRLANMIŞKEN BU YAPILIR MI BU PARTİYE!"

* Geri gidip o banka, iktidar partisinin Genel Başkanı olarak çıkacağım! Seçime hazırlanmışken bu yapılır mı bu partiye! Ne parti hak eder ne millet hak eder bunu! Hep beraber kararlılıkla, durmadan millete bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatma mecburiyetimiz var. Biz olmazsak bakın yılın ortasına geldik. Geçtiğimiz hafta yüksek tansiyonlu kürsü tartışmaları derken buralara geldik. biz olmazsak beş aylık enflasyonun 5.6 çıktığını kim konuşacak?

* Tayyip Erdoğan'a "Sen son seçimden 1 ay önce 'Enflasyon tek hane üstündeyse yılda 4 ayarlama yapılabilir" deyip milletten oy istedin' diye kim soracak? Ara zam taleplerini kim dile getirecek? Zenginin payına vergi muafiyeti, alım garantisi düşerken bugün işçinin payına sefalet düşmektedir.

AYRINTILAR GELECEK...

ÖZEL DÜN MYK'Yİ TOPLADI: 'GRUP TOPLANTISI' KARARI ALDI

Özgür Özel dün TBMM'de A Takımı'nı topladı.

TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri, "Görevden alınan il başkanları", "Olağanüstü kurultay için atılacak adımlar" ve "Saha ziyaretleri" oldu. Toplantıda, CHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı da gündeme geldi.

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in, bugün için TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapma kararı aldığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu hafta da grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvurmayacağı belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Salı günü (bugün) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.