Son Dakika... Özgür Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na Silivri'de yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''(İBB operasyonu) Sayın Bahçeli de geçtiğimiz günlerde çağrıda bulundu hadi iddianameleri hazırlayın.

En son artık aileler saldırdıkları yetmezmiş gibi aileleri buraya getiren şoförlere bile musallat oldular. Bu zulmün sonu gelecek. Buradan Ak Toroslar çetesine meydan okuyoruz. Hadi yaz bakalım şimdi o iddianameyi, itirafçılar birbirine girmişken. Elimizde HSK'den fazla belge bulunuyorken. Rüşvetçi avukatlar ortaya çıkmışken. Yaz da göreyim iddianameyi.

''GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIP SORDUM''

Gözünün içine bakıp sordum senin korktuğun bir şey var mı? yok dedi. Çekindiğin bir şey var mı? Yok dedi. Ben Özlem Çerçioğlu yolsuzluk yaptı demem diyemem. Ama Özlem Çerçioğlu suçum yok ispatlamayan namerttir demek yerine namertliği tercih etti.''