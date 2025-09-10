Son dakika... Özgür Özel'den tüm İstanbullulara çağrı: Bu akşamı işaret etti, saat verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından bu yana “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla görevden alınan seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 10 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda miting yapacaklarını açıklamıştı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN BU AKŞAM İÇİN ÇAĞRI

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşamki Kadıköy mitingine tüm İstanbulluları davet etti.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Tarihinde ağır saldırılara uğramış bir parti olarak, milletimizin iradesinden başka bir güce asla inanmadık. Bugün de hiçbir operasyona boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız! Bu akşam, milletimizle birlikte Kadıköy'deyiz!" dedi.

İşte Özel'in o paylaşımı...