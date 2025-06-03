Özel’den kayyum çıkışı: '2 milyon üyemizle buradayız, hodri meydan!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında açıklamalar yapıyor...

Muğla açıklarında yaşanan depreme dikkat çekerek konuşmasına başlayan Özel, hayatını kaybeden kız çocuğunun ailesine baş sağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi. Özel, “İlçe ve İl örgütümüz olayı yakından takip ediyor. Bu olay depreme dirençli kentler konusundaki sorumluluğumuzu yeniden hatırlattığını, siyasal parti ayrımı yapmaksızın yerel çalışmaları güçlendirmeliyiz” mesajı verdi.

Özel’in açıklamasından satır başları şöyle:

"-2018 yılından itibaren yaşadığımız tek adam krizi işçinin, krizin hayatına tak ettirdi. İşte bir bayram arifesindeyiz eski bayramlara özlem var, alışverişe ihtiyaç var, dar gelirli ete hasret. Geldiğimiz noktada çok ciddi sıkıntılar var. Kurban dayanışma demek, ama kesen varsa kesemeyen daha çok var. Sofraları etle kavuşturmak, yoksul çocukları bu Kurban Bayramı’nda etle kavuşturmak, bu süreci daha da hassasiyetle yürütmek zorundayız. Eskinin orta direği şimdi yoksul, yoksulu ise derin yoksulluk içinde.

-Ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en ağır şekilde etkiliyor. Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2022'de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL'ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu.

-Emeklinin bayram ikramiyesi müjde olarak açıklandı. 2018'de bin TL'lik ikramiye ile bir koç alınabiliyordu, bugün emekli ikramiyesi ancak 4 kilo et alıyor. İşte emeklinin geldiği durum.

-TÜİK’e göre enflasyon 15,1 ama ENAG’a göre yüzde 24. TÜİK’e göre yıllık enflasyon 35 ENAG’a göre yüzde 71. Ama bütün her şey TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre hesaplanıyor. DİSK mahkemeye başvurdu, eskiden TÜİK neye göre hesap yaptığı anlaşılıyordu bugün bilinmiyor. DİSK mahkemeye gitti kazandı uygulamadılar istinafa gittiler mahkeme onayladı ama hala TÜİK nasıl hesapladığını açıklamadı.

-Asgari ücrete ara zam diye DİSK’e TİSK’e gittik, herkes işçi perişan diyor. Asgari ücrete mutlaka bir enflasyon zammı yapılması gerekiyor. Neden seçim var herkes düşünüyor, oy veriyor. Bir daha ki seçime kadar milletten aldığın oyla yönetiyorsun bu ülkeyi. Seçimden önce ne demişlerdi ‘enflasyon çift haneye çıktığı için ara zam yapılması lazım hatta enflasyon yüksek olduğuna göre 4 kez yapmak lazım’ dediler. Bu millet ilk turda karar verememişti zaten. İkinci turda da küçük bir farkla oy verdi. Seçimden sonraki sene 1 kuruş zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar o da hedef enflasyona göre, 26 yapmaları lazımdı, 22 bin yaptılar. Şimdi Temmuz’da ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu düpedüz asgari ücretlinin alın terini sömürmektir.

-Emeklilere seyyanen zam, asgari ücretliye ara zam şart!"

- Millet, ona verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Ona göre oy veriyor. Asgari ücrete, emekliye zam vermeden, işsizin sorununu çözmeden o koltukta oturamazsın. Sen oy alamayıp seçim kaybettiğinde seçilmişlere darbe yapmaya, belediyeleri ele geçirmeye gelmedin. Bugün terör örgütünün başıyla müzakereyi konuşuyorsak, 'yapmayacağım' dediğini yapıyorsan meşru değilsin. O koltukta bir gün bile oturamazsın. Bunu diyerek oy almadın.

-19 Mart darbesinin üzerinden 76 gün geçti. Ekrem başkana attığı iftiralardan birini bile ispatlayamadı. Önceden içeri attıklarını birbirinden ayırma cezaevinde 50 tane suç türü üzerinden infazının uygulandığı yere bir tane gencecik kadını koyup zulüm etmeler... Sonra ‘at şuna’ imza deyip iftiraya zorlamalar... ‘At imzayı al şirketi yoksa içeride 20 yıl yatarsın’ demeler böyle bir sürecin içindeyiz!

-Biz bu itibarsızlaştırma operasyonlarını daha önce gördük. 27 Mayıs'tan sonra rahmetli Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaşadıklarını hatırlayın. 23 sene önce 'erdemliler hareketi' diye geleceksin. 23 sene sonra tek suçu rekor oyla seçilmek, seni eleştirmek olan insanları itibarsızlaştırıp içeri atacaksın. Size ant olsun, nasıl Celal Bayar'ı kendini asmaya kalkacak kadar rencide ettilerse, bugün de aynıları yaşanıyor. Nasıl ki millet Süleyman Demirel'i 7 sene iktidar yaptılarsa bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır. Ant olsun ki iktidar olacağız.

-Arkadaşlarımıza iftira atanları tanıyalım: Aziz İhsan Aktaş. 5 sayfalık ifadesi iki gün sürmüş bir de kabul edilmeyen ifadesi var. ‘Aziz İhsan Aktaş gel anlat’ diyorlar anlatıyor. “Babacığım ben İstanbul’da AKP’li belediyelerin hepsine yardım yaparım bu adamlarla devamlı ilişki içindeyiz dediler ki CHP’lilere de yap seçimi bunlar kazanacaklar sonra sana ihale vermezler. Ben de AKP’lilere 5 yaptıysam CHP’lilere de 1 yaptım.’ ‘Bu ifadeyi alamayız’ diyorlar ‘ifade sakıncalı’ diyorlar sonra açıklama yapmış, şu belediye şu belediye diye bunun üzerine toplanıyor bu iddiaların ispatı yok da, tut ki var. Buradan bütün Somalıların bütün Manisalıların gözünün içine baka baka söylüyorum. Bütün Manisa’nın otobüslerini AKP giydiriyorlar mı giydirmiyorlar mı?

-Esenler Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde öngörülen bağış tutar 80 ancak gerçekleşen 184 milyon TL. Denetim komisyondaki CHP'li üye dökümü görmek istiyor ancak "Gizlidir" denilerek belge paylaşılmıyor.

-Bizim arkadaşlara kelepçe gönderiyorlar yardım aldıkları gerekçesiyle. Kendilerine devletten 45 milyon TL. CHP'lilerin vergileriyle toplanan parayı AK Partili belediyelere gönderiyorlar. Bunların da tamamı seçim kampanyasında harcanmış. Kağıthane Belediyesi torba ihale icat etmiş. 183 kalem mal ve hizmet tek torbada, kısmî teklif veremez. 183'ünü birden tek firma veriyor. Aynı anda araç kiralama, güreş müsabakası, almanak basma, sucuk festivali yapan şirket arıyorlar. İhaleyi AK Partili Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı Fatih Bolcan'ın şirketi almış. Zeytinburnu'ndan 29 ihale, Fatih'ten 20 ihalede 43 milyon, Kağthane'den 14 ihale almış.

-Ankara'da önceki dönem yolsuzluklar ait 94 dosya. Çayyolu'nda emsalleri çok düşükken uydurma bir gerekçeyle 150 daire çıkacak yere 750 daire çıkılmış. Fazladan 600 adet lüks daire yapılmış. Bunların hepis çıkarıldı, savcılığa giderken Süleyman Soylu koştu elimizden aldı. O gün bugündür sayfasını açan yok.

-7 Şubat 2024, Cumhurbaşkanlğı Strateji ve bütçe başkanlığı tarafından Çekmeköy Belediyesi'ne yapılan 45 milyonluk bağış teklifi kabul edildi. İstanbul'un bütün Ak Partili belediyelerinde Cumhurbaşkanlığından 45'er milyon TL bağış yapmışlar. CHP'li hiçbir belediyeye yok, bir de MHP'li Silivri Belediyesi'ne yok. AK Partili bütün belediyelere yollanmış bu para.

-Kanıt çıkar, kanıt yok. Ekrem Başkanla ilgili atandığından beri didik didik ediyorsun tek bir şey yok. Kent uzlaşısı diyerek belediye başkanlarına kayyum atayıp tuutkluyorsun, öte tarafta HDK’den salıveriyorsun (Ki salıverilmelilerdir)... Sonra da adalet diyorsun...

-Her darbenin bir planı olur. Bu darbenin planı ortadadır. Uygulayıcıları 3 savcı 3 hakim 3 gizli tanıktır v bu cuntanın uygulayıcılarının bir de başı vardır, o başı da Cumhurbaşkanlığını bırakmış, cunta başkanlığını tercih etmiştir. Her darbenin bir görevlendirme listesi olur. Adı adil bakandan tutun da Şişli’ye atanan kaymakam kayyımdan bütün görevlendirme sistemi ortadadır.

"HODRİ MEYDAN"

Özel konuşmasının sonunda CHP'ye kayyum atanması tehditlerine karşı ise şöyle seslendi:"Buradan açıkça söylüyorum, parti meclisiyle 81 il başkanımızla 2 milyon üyemizle buradayız, hodri meydan. Atatürk’ün partisini yargı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyiz biz buradayız. Hodri meydan! Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adayın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Biz buradayız. Dosta düşmana söylüyoruz ki biz kazanacağız teslim olmayacağız. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan!”