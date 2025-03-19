Özgür Özel İstanbul'da: İlk adresi İmamoğlu'nun evi oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ile görüşmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine gitti.

Özgür Özel İstanbul'da: İlk adresi İmamoğlu'nun evi oldu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100'ü aşkın isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde evi polis ablukasına alınan İmamoğlu'nun gözaltına alınışını anlatan eşi Dilek İmamoğlu, "Sabah sahurdan hemen sonra geldi. Ekrem beyin hazırlanma süreci oldu. Hepsi nazik şekilde görevlerini tamamladı. 7 buçuk gibi görevlerini tamamladılar. Günlerdir sosyal medyada dolaşan kirli bilgilerle bir algı oluşturuluyor. Olayın gerçek yüzü er ya da geç ortaya çıkacak. Ekrem Bey bizi de kendisini de halkına emanet ediyor. Millet er ya da geç bu adaletsizliğin hesabını soracaktır.” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NUN EVİNE GİTTİ

Halk TV yayınına bağlanan CHP lideri Özgür Özel, yaşananları 'darbe' olarak nitelendirerek herkesi İmamoğlu'na destek olmaya çağırmış, kendisinin de yolda olduğunu söylemişti.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine geldi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #Özgür Özel

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına meslek örgütlerinden tepki

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına meslek örgütlerinden tepki
Ekrem İmamoğlu'na gözaltı, İBB'ye operasyon... Özgür Çelik'ten Vatan Caddesi'nde flaş açıklama: 'Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor!'

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı, İBB'ye operasyon... Özgür Çelik'ten Vatan Caddesi'nde flaş açıklama: 'Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor!'
Ali Babacan'dan 'İmamoğlu' tepkisi: 'Türkiye rejim değişikliğine gitmiş demektir'

Ali Babacan'dan 'İmamoğlu' tepkisi: 'Türkiye rejim değişikliğine gitmiş demektir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler