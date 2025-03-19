Özgür Özel İstanbul'da: İlk adresi İmamoğlu'nun evi oldu!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:15

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100'ü aşkın isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde evi polis ablukasına alınan İmamoğlu'nun gözaltına alınışını anlatan eşi Dilek İmamoğlu, "Sabah sahurdan hemen sonra geldi. Ekrem beyin hazırlanma süreci oldu. Hepsi nazik şekilde görevlerini tamamladı. 7 buçuk gibi görevlerini tamamladılar. Günlerdir sosyal medyada dolaşan kirli bilgilerle bir algı oluşturuluyor. Olayın gerçek yüzü er ya da geç ortaya çıkacak. Ekrem Bey bizi de kendisini de halkına emanet ediyor. Millet er ya da geç bu adaletsizliğin hesabını soracaktır.” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NUN EVİNE GİTTİ

Halk TV yayınına bağlanan CHP lideri Özgür Özel, yaşananları 'darbe' olarak nitelendirerek herkesi İmamoğlu'na destek olmaya çağırmış, kendisinin de yolda olduğunu söylemişti.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine geldi.