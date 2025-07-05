Son dakika... Özgür Özel kararını verdi! Amasya mitingi iptal edilmedi: Gözler saat 20.30'da!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.07.2025 13:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP'ye 3 büyükşehir belediyesine yönelik yeni operasyonların ardında bu sabah MYK'yi toplayan Genel Başkan Özgür Özel'in, bugünkü Amasya mitingini iptal edip etmeyeceği merak ediliyordu. Buna göre Özel, mitingi iptal etmeme karar aldı. Miting, saat 20.30'da gerçekleşecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında bugün saat 10.30'da toplandı.

CHP’DE HAREKETLİ SAATLER

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanma kararı alındı.

Toplantı, saat 10.30'da başladı.

AMASYA MİTİNGİ İPTAL EDİLMEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Özel'in, bugünkü Amasya mitingini iptal edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Buna göre olağanüstü toplanan MYK’den “mitingi iptal etmeme” kararı çıktı.

Miting, saat 20.30'da gerçekleşecek.

NE OLMUŞTU?

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında olduğu 10 isim gözaltına alındı.

Aziz İhsan Aktaş, rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye olmuştu.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

