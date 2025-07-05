Son dakika... Özgür Özel kararını verdi! Amasya mitingi iptal edilmedi: Gözler saat 20.30'da!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik
yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında
bugün saat 10.30'da toplandı.
CHP’DE HAREKETLİ SAATLER
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı
Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel
Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanma kararı alındı.
Toplantı, saat 10.30'da başladı.
AMASYA MİTİNGİ İPTAL EDİLMEDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Özel'in, bugünkü Amasya
mitingini iptal edip etmeyeceği merak ediliyordu.
Buna göre olağanüstü toplanan MYK’den “mitingi iptal etmeme”
kararı çıktı.
Miting, saat 20.30'da gerçekleşecek.
NE OLMUŞTU?
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik
soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman
Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili
Ahmet Şahin'in de aralarında olduğu 10 isim gözaltına alındı.
Aziz İhsan Aktaş, rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan
sonra “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye olmuştu.
Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca,
"rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu
hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.