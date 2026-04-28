Son Dakika... Özgür Özel kürsüde: 'Bir santim eğilmeyeceğiz!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

CHP'nin bugünkü grup toplantısına; ödenmeyen maaşları için Ankara'da Kurtuluş Parkı’nda 9 gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçileri de katıldı.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Cumartesi günü, genel merkezimizde 7 ayrı toplantıyla içinde bulunduğumuz süreci, seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte değerlendirdik.

Dün yaklaşık 11 saatlik PM ve MYK toplantısında önümüzdeki süreci değerlendirdik. Bundan sonrası için bir santim eğilmeden, bir kelime eksik konuşmadan, mücadeleden taviz vermeden, haklılık zeminin koruyarak, sendelesek bile birbirimize omuz vererek bir mücadeleyi sürdürmeye karar verdik.

"SOMA ÜZERİNDEN 12 YIL GEÇTİ, MADENCİLERİN ÇİLESİ BİTMEDİ"

AK Parti döneminde madenlerde Soma felaketi gibi 7 Soma oldu, son 23 yılda 35 bin işçi iş kazalarında, cinayetlerde hayatını kaybettiği, 35 binin bir sayı-rakam olmadığını, gözü yaşlı anne-baba, dul kalmış eş, babasız kalmış çocuk olduğunu hatırlayalım.

Soma üzerinden 12 yıl geçti, madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Madencilik işçileri 9 gündür Ankara'da açlık grevindeler. Ücret ve tazminatlarını istiyorlar. Ne yapmışlar da polis her zaman tam karşılarında? Adımını atana gözaltı yapıyorlar. Bu gün sabah gazeteleri açtık ve Salih Yurdakul kardeşimizin cebinden çıkan alışveriş listesini gördük. Onun bunları alamadım, eve gidemedim dediği fotoğrafıyla uyandık. Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir. AKP tam 386 bin maden ruhsatı dağıtmış.

Bu madencilerin ölüsünün değeri var da dirisinin neden yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün. Bu iktidar 24 yıldır tam büyük 23 işçi grevini sudan sebeplerle yasakladı. Anayasa cumhurbaşkanına verdiği yetkide "milli güvenliği tehdit eden durumlarda" diyor. Mesela savaştayız MKE'de grev çıkmış, o zaman olmaz diyebilir."

İşçilere hakkını vermeyen Yıldızlar SSS Holding, 2364 maden ruhsatı almış AK Parti döneminde. Çantasında duruyor bu ruhsatlar, kimini işletiyor, kimini burada işletiyor, kimine ortak alıyor ama bu emekçilerin hakkını ödemiyor.

AK Parti 386 bin maden ruhsatı dağıtmış, kendinden önceki 80 yıllık cumhuriyet döneminde verilen ruhsat sayısı 1186... Tercihini her zaman emeği sömürenden yana kullandılar..

NE OLMUŞTU?

CHP’nin yeni yol haritasını belirlemek amacıyla yürüttüğü toplantı süreci, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısıyla devam etti. Yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından, partinin 4 Mayıs itibarıyla tüm kadrolarıyla sahaya inmesi kararlaştırıldı. Güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi başlıklarında kapsamlı çalışmalar başlatılması, hukuk ekibinin genişletilmesi ve ara seçim gündeminin korunması yönünde karar alındı.

