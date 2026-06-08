Son dakika... Özgür Özel 'salı' kararını verdi: 'Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak'

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de A takımıyla bir araya geldi.

Saat 11.20'de başlayan toplantıda, Özel ve ekibinin yarınki grup toplantısına ilişkin izleyeceği yol haritası karara bağlandı.

SAAT VERİLMİŞTİ: ÖZEL "SALI" KARARINI VERDİ

CHP lideri Özgür Özel'in, partisinin MYK toplantısının ardından saat 13.00'te açıklama yapacağı bildirilmişti. Özel'in partisinin yarın gerçekleştirilecek grup toplantısına ilişkin yol haritasını açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, yarınki CHP Grup Toplantısı'na kendisinin başkanlık edeceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki toplantıya başkanlık edeceğini duyurmasına işaret eden Özel, "O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine teslim etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP GRUP BAŞKANLIĞI'NDAN, TBMM'YE BİLDİRİ

CHP Grup Başkanlığı, yarınki grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağına ilişkin bildirimi TBMM Başkanlığı'na yaptı.

"2020 SONUÇLARI İLE PARTİYİ YÖNETTİRMEYE KALKAN SARAY AKLI"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Değerli basın mensupları, iyi bir hafta diliyorum öncelikle. Bu haftanın Meclis’e ve partimize yakışan bir hafta olarak sürmesini ve tamamlanmasını temenni ediyorum. Zira 21 Mayıs günü bütün dünyada yankı uyandıran, Türkiye’de siyasi tarihimize ve hukuk tarihine büyük bir kara leke süren butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dört kurultayında resmi Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbata almış, son üç kurultayda geçerli oyların tamamını almış Genel Başkanın ve parti yönetiminin, son üç kurultayda anahtar listenin parti tarihinde ilk kez delinmeden seçildiği parti yönetiminin görevden uzaklaştırılıp pandemide seyircisiz yapılmış 2020 kurultayının sonuçlarıyla partiyi yönettirmeye kalkan bir saray aklıyla, saray planı ile karşı karşıyayız.

"SADECE BİR KİŞİ ‘KURULTAY YAPAMAYIZ’ DİYOR"

* Bu noktada beklenen elbette bu görevin kabul edilmeyip partinin birlik ve beraberlik halinde derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken, bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bu konuda Türkiye’de böyle düşünen, Genel Merkezin yeni görevlendirdiği avukat arkadaş dışında kimse yok. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanıyor, hukuk dergilerinde yayınlanıyor, aynı metinlerde buluşuyorlar.

*Ama bir hukukçu ve bir kişi ‘Kurultay yapamayız’ diyor. Ve partiyi yönetmeye kalkıyorlar. Biz mesela Esenyurt kayyımını neden eleştiriyoruz? Kayyım olarak otobüs giydiriyor, billboard bastırıyor, kalem bastırıyor. Kayyım olarak seçilmiş siyasetçilerin yapabileceği şeyleri yapıyor. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız. Partide otobüsler giydiriliyor, afişler hazırlanıyor. Ve seçilmemiş bir Genel Başkan, bu kez de partimize sahip çıktığımız günlerde 24’ünde, sabahın 07.00’sinde önde bir grup milletvekili, arkada o partinin sokağından bile geçmeyecek tiplerle partiye gelip saldırılmıştı. Bizi o partiden, baba ocağından polis zoruyla çıkardılar.”

“ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM”

* Bugün geldiğimiz noktada da 96’sının yetişip oy kullanabildiği, 106-107 milletvekilinin Grup Başkanlığında desteklediği, 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği bir süreçte grup toplantısı için bulunması gereken 1/3 sayısı, 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda, grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve Meclis Başkanlığı’nın da takdir ettiği gibi Grup Başkanı ya da Grup Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecekken, bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Ve burada şöyle bir üzüntüm var arkadaşlar. Bu süreç şöyle başladı ve ilerledi bütün şeffaflığı ile söyleyelim.

* Sizlerin geçtiğimiz hafta hem ‘Geçmiş olsun’, hem amcam için başsağlığı dilekleriyle 40’a yakın gazeteci arkadaşımız görüşme talep edince, toplu bir görüşme yaptık şu salonda. Soruları yanıtladım. Bir sayın arkadaşımız da sordu. Dedi ki, ‘Görkemli bir grup yaptınız. Haftaya da yapacak mısınız?’ Ben de dedim ki ‘Haftaya ayın 9’u, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa’da olacağım. Grup toplantısını 16’sında yapabiliriz.’ Ardından burada ayın 9’unda Kemal Bey’in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para. Ama bu Meclis’te Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek, ‘Burada grup toplantısı yapacağız.’ Ve sonradan gördük işte bayramlaşmada olduğu gibi organik bir kalabalık toplanamadığı için, hani her hafta buraya gelen Ankara’nın Çankaya, Mamak, bütün ilçelerinden kendi kendine koşa gelenler gelmeyeceği için, Türkiye’den zoraki bir kalabalık. Ve o sabahki, sabah 07.00 kitlesini arkaya alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum, üzülerek takip ediyorum.

"ONLARI PARTİMİZE YAKIŞMAYAN İNSANLARDAN ARINMAYA DAVET EDİYORUM"

* Burada şunu söyleyeyim. İyi niyetle bu işi çözmek için emek veren, gayret gösteren, aracılık eden 3 belediye başkanımız. Daha bu iş çıktığında ben şunu önerdim arkadaşlar, ‘Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz.’ Bu reddedildi. Bugün sabah dahi, ‘Genel Merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa’da olmak istiyorum.’ Bu da reddedildi. ‘Niye bu toplantı?’ sorusuna da şu cevap veriliyor. ‘Özgür Özel Manisa’ya gideceğini söyledi basın mensuplarına. Biz de grup toplantısı yapmaya karar verdik.’

* Bu kadar açık söylüyorlar. Kemal Bey böyle ifade etmiş, ‘Özgür Özel dedi ben de yapacağımı söyledim. Bu toplantıyı yapmak istiyorum’ diye. Grup Başkanvekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor Meclis Başkanlığına, biz yapmayacaktık. Ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek’i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Buradan bir alternatif grup toplantısı, başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar, onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum. Ama sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişileri, hani ‘arınma’ diyorlar ya öncelikle onlardan arınmaya, Cumhuriyet Halk Partilileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum kendilerini.

"O KÜRSÜYÜ ATANMIŞA BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

* Bir grup toplantısı yapılmak isteniyorsa, Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce 1000’e yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Kurultayı toplamaktır. Kurultayda aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Burada hiçbir mahsuru yok, beis yok. Ama burada son dört seçimi AK Parti yargısı yok kabul etti diye, 2020 yılındaki Genel Başkanlık sıfatıyla kaybettiğiniz kongreden sonra, burada milletvekillerinin 110 tanesi Grup Başkanını Özgür Özel olarak seçmişken ve burada bütün yetkiler Grup Başkanına tanımlanmışken, burada gelip de ‘2020 yılından Genel Başkanım ve grup toplantısı yapacağım. Kitlemi de kendi taşıyacağımı. Antalya’dan, İzmir’den otobüs kaldırıp kitle getireceğim ve sabah 07.00 ekibinden de destek isteyeceğim.’ Bu olmaz. Bunun olması mümkün değildir.

* Yapılması gereken, derhal kurultay kararı almaktır. Kurultay kararı alınmadan bu arada dönemde bu oldu bittilere partimizi ve milletimizin yetkisini emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği Grup Başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Bu konuda bunu yaptığımızda zaten bize güvenenler, inananlar, arkamızda duranlar, sokağı görüyorsunuz, kitleyi görüyorsunuz, partinin bir bütün olarak nasıl davrandığını görüyorsunuz. Onlar asla ve asla buna izin vermezler.

"YARIN FERDİ ZEYREK’İN DEDİĞİ GİBİ BEN BURADA LAZIMIM"

* Hukuken de siyaseten de meşruiyetin aranacağı yer hukuk zeminidir ve siyaset zemindir. Meclis zeminin hem de elde olmayan rakamlarla bir fırsatçılıkla buna alet edilmeye çalışılmasını ve Cumhuriyet Halk Partililerin burada öyle bir görüntünün parçası olmalarını hiç arzu etmiyoruz. Kemal Bey’den beklenen, 24 Nisan sabahı yapılan, yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil; bir sağduyu göstermeleri. Hiç olmazsa burada artık geçmişte kendisine güvenmiş olanları, saymış - sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye daha sebebiyet vermek değil; hiç olmazsa bu sefer olsun yakışanı yapmaktır.

* Yarınki grup toplantımıza partililerimizi davet ediyoruz. Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümünde böyle bir şeye yeltenme meselesinin bir an önce zihinlerden ve kayıtlardan çıkarılmasını özellikle de insani bir taraftan da tercih ediyorum. Bir yandan da şunu söylemem lazım. Çok düşündüm, ‘Ne yapmalıyım?’ diye. Ferdi’nin sesini duydum. Oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana şöyle derdi; ‘Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz.’ O yüzden yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun.

CHP'DE "GRUP TOPLANTISI" KRİZİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta haftalık grup toplantısında konuşacağını açıklamıştı.

Özel ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü olması nedeniyle o tarihte Manisa’da olmak istediğini fakat gerekirse grup toplantısını yapacağını belirtmişti.

MYK toplantısı başlamadan basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, “MYK çıkışında açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de aynı soru üzerine gerekli açıklamanın MYK toplantısı ardından yapılacağını belirterek CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise “Bugün olmak durumunda zaten yönetmelik gereği. Yönetmelik ne gerektiriyorsa onlar zaten yapılacak. Onlar rutin, her zaman yapılan işler” yanıtını vermişti.

HÜSEYİN YILDIZ, GRUP AMİRİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da aynı dakikalarda CHP grup koridorundaydı. Yıldız, CHP Grup Amiri Mustafa Biçer ile görüşerek yarınki grup toplantısı için katılımcı listesini ne zaman iletmeleri gerektiğini sordu.

Yıldız, çıkışta gazetecilerin sorularına, “Sıkıntı yok arkadaşlar” karşılığını verdi. Yıldız, “Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı” sorusuna, “Tabii konuşacak” yanıtını verirken “Grup kürsüsüne çağırmayacakları söyleniyor” ifadeleri üzerine ise “Öyle bir şey olmaz” dedi.