Son Dakika... Özgür Özel seçim sonrası ilk kez İzmir'de!

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 16:53
Son Dakika... Özgür Özel seçim sonrası ilk kez İzmir'de!
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de açıklamalarda bulunuyor. 

Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

AYRINTILAR GELİYOR...


Özgür Özel haberleri yerel seçim haberleri Son dakika haberleri İzmir haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan'dan tebrik telefonu almayan Özgür Özel: 'Birinci parti olarak bayramda aramak bize düşer'

Erdoğan'dan tebrik telefonu almayan Özgür Özel: 'Birinci parti olarak bayramda aramak bize düşer'
Özgür Özel Romanya’ya gidiyor

Özgür Özel Romanya’ya gidiyor
CHP lideri Özgür Özel 2024 seçimlerinde ‘Kibrin kaybettirdiğini’ söyledi: Sokağın sesini biz duyduk

CHP lideri Özgür Özel 2024 seçimlerinde ‘Kibrin kaybettirdiğini’ söyledi: Sokağın sesini biz duyduk
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Ameliyatta burun estetiği başarısızlığı: 1 Milyon liralık tazminat davası

Ameliyatta burun estetiği başarısızlığı: 1 Milyon liralık tazminat davası
CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak

CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!

Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!
'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!

'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!
3 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım reyting sıralaması

3 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım reyting sıralaması
CHP kazandı, AKP itiraz etti... Gaziosmanpaşa'da 'Süleyman Soylu' devrede: 'Kirli ellerinizi çekin!'

CHP kazandı, AKP itiraz etti... Gaziosmanpaşa'da 'Süleyman Soylu' devrede: 'Kirli ellerinizi çekin!'
Mansur Yavaş mazbatasını aldı…Ben çağrıma devam edeceğim!

Mansur Yavaş mazbatasını aldı…Ben çağrıma devam edeceğim!