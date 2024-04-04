Son Dakika... Özgür Özel seçim sonrası ilk kez İzmir'de!
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.
Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
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