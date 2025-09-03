Son dakika... Özgür Özel, Silivri'ye geldi: İmamoğlu'nu ziyaret edecek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek.

CHP lideri, saat 14.20 civarında Silivri'ye geldi. Özel, Zeytinburnu mitingi öncesi İmamoğlu ile bir araya gelecek, ardından mitinge doğru yola çıkacak.

Özel'in Zeytinburnu mitinginde vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

ÖZEL, SAAT VERİP ÇAĞRI YAPMIŞTI

Silivri'ye gelmeden önce İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşan Özgür Özel, akşamki Zeytinburnu mitingine yurttaşları davet etmişti.

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben buradan ayrılırken baba evini sizlere, partililerimize bir kez daha emanet ederken bugün akşam seçilmişlere saygı duyan, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e, onun getirdiği en önemli kazanım olan sandığa sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bütün demokratları 20.30’da yapacağımız ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için Zeytinburnu’na davet ediyorum. Toplanın arkadaşlar, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz."