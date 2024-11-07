Son Dakika... Özgür Özel'den 'Ankara Büyükşehir Belediyesi' açıklaması: 'MİT'e talimat verildi'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 13:49

Güncelleme: 07.11.2024 - 13:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül döneminde katledilen yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı. Özel, daha sonra Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TUNCER BAKIRHAN'A SORUŞTURMA

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Tuncer Bakırhan'ın görüşlerine katılmıyorum ve karşı çıkıyorum ama söz söyledi, buna sözle cevap verilir. Soruşturma başlatalım, dokunulmazlık tartışması çıkaralım olmaz. En sert şekilde o sözlere karşı çıkıyorum. O gün otobüsün üstünde o sözlerden haberim yoktu. Olsa bile orada polemik yaratmazdım.

"MİT'E 'ARAYIN, TARAYIN MUTLAKA BİR ŞEY BULUN' TALİMATI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Esenyurt konusunda, soruşturmanın başlatıldığı gün kayyum atamak mahkeme tanımamazlıktır. Şimdi de Ankara hakkında böyle bir çabaları var. MİT'te 'Arayın tarayın mutlaka bir şey bulun' talimatı olduğu söyleniyor. Daha önce MİT Başkanı'na yazmıştım. İstihbarat ile ilgili bir şey son seçimde ikinci parti olan partiye söylenip birinci partiye neden söylenmiyor diye sormuştum. Sayın MİT Başkanı da bana yazıp ilgileneceğini söyledi.

"MİT BAŞKANI TÜM SİYASİ PARTİLERİ BİLGİLENDİRSİN"

"MİT'in içerisine Saray'dan birilerinin 'Bir şeyleri araştırın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında Sayın MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip beni partimi ve tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum.

Dilruba'nın kendisini açıklamadan protokolde benim yanıma oturtulması biraz yanlış anlaşıldı, anlıyorum. Onun tutukluluğuna karşı çıkarken, o sözlerine destek vermediğim açıktır.

Süleyman Soylu siyasi bukalemundur. Geçmişte Erdoğan'a neler diyordu yanına koşarak gitti. Çözüm sürecini olumluyordu sonra hak ihlalleriyle solu sürecin cellatlarından biri oldu. CHP iktidar olursa Apo'yu salma planları var diyordu, bugün kimin salmaya çalıştığını görüyoruz."

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