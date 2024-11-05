DEM Parti'den Tuncer Bakırhan'ın 'Şeyh Said' ve 'Seyid Rıza' sözlerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 05.11.2024 - 00:32

Güncelleme: 05.11.2024 - 00:32

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Şeyh Said ve Seyid Rıza'ya dair sözlerinin çarpıtıldığı bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

"Türkiye siyaset tarihinin kara lekelerinden biri olan kayyum gaspı yaşanıyorken ve tüm toplum bu konuya dair itirazda bulunuyorken, iktidarın aklayıcı mecrası CNN Türk başta olmak üzere birçok yandaş medya organı, Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan'ın kayyuma ilişkin yaptığı konuşmada Şeyh Said ve Seyid Rıza'ya dair sözlerini çarpıtarak savcıları göreve çağırıyor.

Haksız ve hukuksuz hiçbir uygulama için bugüne kadar savcıları göreve çağırmadınız. Çözümü ya da gerçekleri konuşma gibi bir derdiniz yok. Cevap hakkı kullandırmayacak kadar da meslek ahlakından uzaksınız. Anayasal hakkımız olan demokratik bir protesto sırasında Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan'ın söylediği sözler son derece açık ve nettir. Konuşmada tarihsel bir hafızaya işaret edilmekte, Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemler eleştirilmektedir.

Belediyelerimize bir yandan kayyım darbesi yapılırken, diğer yandan organize bir siyasi lince maruz kalıyoruz. Her iki saldırının kaynağının aynı olduğunu biliyoruz. Siyasi linçlerle ve çarpıtmalarla kayyumları meşrulaştıramazsınız."