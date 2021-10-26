Son dakika: Pervin Buldan'dan 'tezkere' çağrısı

26 Ekim 2021 Salı, 14:31

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında, Irak ve Suriye’ye askeri operasyon yetkisini iki yıl daha uzatacak tezkereye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buldan, "Gidici olduklarını kendileri de görüyorlar. Bu tezkere iktidarın gidiş tezkeresidir" dedi.

'EVET DEMEYİN'

''Buradan siyasal muhalefete seslenmek istiyorum. İktidarı Suriye tezkeresiyle Türkiye'yi yeni maceralara sürükleme gayretlerine destek olmayın" ifadelerini kullanan Buldan, "Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Suriye barışının yanında yer alın. Diyaloğun, müzakerenin yanında yer alın. 'Evet' demeyin" diye konuştu

'İKTİDARIN GİDİŞ TEZKERESİDİR'

Buldan, ''Halkın gündemi yoksulluk, işsizlik, geçim derdi iken iktidara bakıyoruz günlemleri yine savaş tezkereleri. Irak-Suriye savaş tezkeresi Genel Kurul'da görüşülecek. Her yıl tezkerenin süresini 1 yıl uzatan iktidar bu kez 2 yıl uzatmak istiyor. Demek ki iktidar 1 yıl sonra AKP grubunun kalıp kalmayacağından, Meclis'i toplayamacağından endişe ettiği için süreyi iki yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Gidici olduklarını kendileri de görüyorlar. Bu tezkere iktidarın gidiş tezkeresidir. 2023'e kadar parlamentoyu savaş siyasetinin ipoteği almaya çalışan tezkerenin adını doğru koyalım ve doğru tartışalım'' ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜMSÜZLÜK TEZKERESİDİR'

''Uluslararası hukuka aykırı olan bu tezkere çürümüşlük tezkeresidir'' diyen Buldan, Aynı zamanda da çözümsüzlük tezkeresidir. İflas etmiş ekonominin, büyük çöküşün üzerini kapatma telaşıdır. Bu tezkere Kürt düşmanlığı tezkeresidir. Suç örgütleri IŞİD'e ÖSO'ya El Nusra'ya nefes aldırma tezkeresidir. Bu tezkere toplumsal desteğini kaybeden AKP iktidarının seçim kampanyasıdır. Neymiş, terör koridoruna izin vermeyeceklermiş. Geçin bunları! Koridor arıyorsanız Suriye'nin içini karıştıran, sizden yüz bulan yapılara bakın. Onlara açmaya çalıştığınız alanlara bakacaksınız. Bir koridor varsa o da IŞİD terörüydü, Kobani halkı bu koridoru halkı çoktan kapatmıştır'' dedi.

'IŞİD'E KARŞI SESLERİNİN ÇIKTIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?'

Buldan, ''Askerleri yakarak katleden IŞİD'e karşı seslerinin çıktığını gördünüz mü? Hayır! Onların medya sorumlusunun da Türkiye'de şirket kurduğu iddiaları gündeme geldi. Neden gıkları çıkmıyor? Bunlara tek laf etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Meselemiz illaki güvenlik ise bunun yolu Suriye iç barışından geçer. Bunun yolu Suriye'den elinizi bir an önce çekmenizden geçer. El Nusra türevi örgütlere yönelik beklentinizi kesmeniden geçer. Acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen yanlış politikadan bir an önce vazgeçmenizden geçer. Suriye'de barış süreci asla gelişmesin, çatışma sürsün, mülteci krizi sürsün, bundan fayda sağlasınlar... Gerçek amaç budur'' şeklinde konuştu.