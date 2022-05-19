Cahit Özkan'dan art arda hamleler: Bu kez de Erdoğan'lı paylaşım

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:14

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerine dair yaptığı "Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" açıklaması sebebiyle eleştirilen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan istifa iddialarının ardından yeni bir hamle geldi.

Geçen gün AKP Sözcüsü Ömer Çelik'le yan yana çekilen fotoğrafını "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" notuyla yayımlayan Özkan, bu defa da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı paylaşım yaptı.

Özkan, paylaşımına Abdurrahim Karakoç'un şiir sözlerini ekledi.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz."

Beden ölür, çürür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür, ona bakın siz.

Bırakın dönsün dönme dolaplar.

Haktan hakikatten yana bakın siz.#AbdurrahimKarakoç pic.twitter.com/JHq8oWHOoK — Cahit ÖZKAN (@avcahitozkan) May 18, 2022

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına katılmış program sırasında Armağan Çağlayan tarafından kendisine sorulan "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusu sorulmuştu.

Özkan'ın bu soruya "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti" ifadeleriyle verdiği yanıt AKP tarafından eleştirilmişti.