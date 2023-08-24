Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yüzlerce kaymakam ve birçok ilin jandarma komutanları yeni görev yerlerine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Tümgeneral Şakir Uslu atandı.
İşte o atamalar:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230824-2.pdf
AYRTINTILAR GELİYOR...
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale'deki yangının başlama görüntüsü ortaya çıktı
- Memur için zam oranı belli oldu
- 1100 firari mahkûm!
- Genel cerrah öldürüldü
- 'Erdoğan'ın kafasında 3 formül var...'
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Çanakkale'de yangın kabusu sürüyor