Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları

Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yüzlerce kaymakam ve birçok ilin jandarma komutanları yeni görev yerlerine atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 01:29
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Tümgeneral Şakir Uslu atandı.

İşte o atamalar:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230824-2.pdf

AYRTINTILAR GELİYOR...


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Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan kaymakam Jandarma

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