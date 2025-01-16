SON DAKİKA... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 31 kişinin tutuklanması talep edildi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 21:43

Güncelleme: 16.01.2025 - 21:50

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddiasıyla liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 38 kişiyle birlikte gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 39 kişi, dört günlük gözaltı sürecinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İFADE İŞLEMİ YAKLAŞIK 10 SAAT SÜRDÜ

İfadelerin alınması için bir Başsavcı Vekili ile 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Saat 10.30 itibarıyla başlanan ifade işlemleri, saat 20.00'de tamamlandı.

AKPOLAT DAHİL 31 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılık ifadelerinin ardından Rıza Akpolat ile örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş dahil 31 kişi, tutuklanamları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 8 kişi ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.