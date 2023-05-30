Son Dakika... RTÜK seçim sonrası harekete geçti: 6 bağımsız kanala inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 11:39

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:35

RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV'nin de bulunduğu çok sayıda kanal hakkında inceleme başlattı. Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine İzleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açıklaması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ilgili de incelemeler yapılmaktadır.”

Seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında önemli duyuru! pic.twitter.com/rcUnRdKq3j — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) May 30, 2023

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında söz konusu duyuruyu alıntılayarak "Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.

"OYUNUZUN RENGİ BELLİ OLMUŞTUR"

Kurul'un CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ise bu sözlere sert tepki gösterdi. "Siz zaten kararınızı vermişsiniz! İsterseniz Üst Kurul'u dahi toplamadan vereceğiniz cezaları da açıklayıverin" ifadesini kullanan Taşcı, şöyle devam etti:

"Yaptığınız Üst Kurul'un yetkisini gasptır. Kurul daha toplanmadan sizin oyunuzun rengi belli olmuştur. Siz bu dosyaların görüşülmesine katılamazsınız."