Son dakika... Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti.

Son dakika... Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:01

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun.


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