Son Dakika... Selahattin Demirtaş'tan 'silah bırakma' açıklaması

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'li bir grubun bugün silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demirtaş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hatırlattığı paylaşımında "Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." ifadelerini kullandı.