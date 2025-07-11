Cumhuriyet Gazetesi Logo
Terör örgütü PKK silah bıraktı: Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a 'teşekkür' telefonu

Terör örgütü PKK silah bıraktı: Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a 'teşekkür' telefonu

11.07.2025 13:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Terör örgütü PKK silah bıraktı: Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a 'teşekkür' telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nin silah bırakması sonrası DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür edip hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Terör örgütü PKK'li bir grup, bugün Irak Süleymaniye'de temsili olarak silahlarını yaktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, gelinen sürece yönelik emek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti. İmralı Heyeti'nin önümüzdeki hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasının ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Buldan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin bugünkü silah bırakma töreniyle ilgili olarak, "Hem emeğiniz hem katkınız çok fazla o yüzden hem teşekkür etmek istedim. Hem de hayırlı olsun diyorum" dediğihi aktardı. Önümüzdeki hafta İmralı Heyeti'nin Bahçeli'yle görüşeceğini belirten Buldan, Bahçeli'nin "Zaten yakında kısa zaman içerisinde yüz yüze bir görüşmemiz olacak. Orada daha detaylı konuşuruz" dediğini kaydetti. 

İlgili Konular: #telefon #Pervin Buldan #Devlet Bahçeli

İlgili Haberler

Görüntüler paylaşıldı... Terör örgütü PKK sembolik silah bıraktı: İlk açıklama geldi
Görüntüler paylaşıldı... Terör örgütü PKK sembolik silah bıraktı: İlk açıklama geldi Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine bugün yapılan törenle son verdi. Irak’ın Süleymaniye kırsalında yapılan ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyeti de bölgeye gitti. Silah bırakma 11.50 itibarıyla tamamlandı. Örgütten ilk açıklama gelirken PKK'li teröristlerin silahları yakma görüntüleri de paylaşıldı.
Terör örgütü PKK silah bıraktı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında konuştu: 'Bu süreç şehit ailelerimizi incitecek bir süreç değil'
Terör örgütü PKK silah bıraktı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında konuştu: 'Bu süreç şehit ailelerimizi incitecek bir süreç değil' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nin silahları bıraktığı gün canlı yayında açıklamalarda bulundu, "Bugün 1000 yıllık kardeşliğimize vurulan hançer çıkarılıyor" ifadelerini kullandı. Tunç, "Bu süreç şehit ailelerimizi incitecek bir süreç değil. Onlar bu vatan evlatları daha kaybedilmesin bundan sonra başla analar bu acıları yaşamasın diyor. Dolayısıyla onların metanetini görüyoruz" diye konuştu.
Son Dakika... PKK'lı grup silah bıraktı... AKP'den ilk açıklama geldi: 'Süreç en kısa zamanda tamamlanmalıdır!'
Son Dakika... PKK'lı grup silah bıraktı... AKP'den ilk açıklama geldi: 'Süreç en kısa zamanda tamamlanmalıdır!' Son dakika gelişmesi... Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen bir tören ile silah bıraktı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin açıklama yaparak, "Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır" ifadelerini kullandı.