Terör örgütü PKK silah bıraktı: Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a 'teşekkür' telefonu

Terör örgütü PKK'li bir grup, bugün Irak Süleymaniye'de temsili olarak silahlarını yaktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, gelinen sürece yönelik emek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti. İmralı Heyeti'nin önümüzdeki hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup terör örgütü PKK üyesinin silah bırakmasının ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Buldan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin bugünkü silah bırakma töreniyle ilgili olarak, "Hem emeğiniz hem katkınız çok fazla o yüzden hem teşekkür etmek istedim. Hem de hayırlı olsun diyorum" dediğihi aktardı. Önümüzdeki hafta İmralı Heyeti'nin Bahçeli'yle görüşeceğini belirten Buldan, Bahçeli'nin "Zaten yakında kısa zaman içerisinde yüz yüze bir görüşmemiz olacak. Orada daha detaylı konuşuruz" dediğini kaydetti.