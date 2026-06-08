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Son dakika... Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Son dakika... Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

8.06.2026 13:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Son dakika haberi... Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa il teşkilatlarını fesheden MHP'nin Konya il ve ilçe teşkilatları da feshedildi. Gelişmeyi, MHP'li Semih Yalçın duyurdu.
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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya ve Şanlıurfa'nın ardından bugün de Konya İl Teşkilatı feshedildi.

SEMİH YALÇIN DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

Yalçın, MHP Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'nün atandığını da ekledi.

MHP'DE FESİHLER DEVAM EDİYOR 

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 15 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrasında başlayan ve kamuoyuna yansıyan gerilimlerin gölgesinde şekillenen süreçte İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa il teşkilatları da feshedilmişti.

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