Son dakika... Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.
İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya ve Şanlıurfa'nın ardından bugün de Konya İl Teşkilatı feshedildi.
SEMİH YALÇIN DUYURDU
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.
Yalçın, MHP Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'nün atandığını da ekledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 8, 2026
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı…
MHP'DE FESİHLER DEVAM EDİYOR
MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 15 il teşkilatı feshedilmiş oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrasında başlayan ve kamuoyuna yansıyan gerilimlerin gölgesinde şekillenen süreçte İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa il teşkilatları da feshedilmişti.