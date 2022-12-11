Son Dakika: Sera Kadıgil'den Meclis'te sert sözler
Son dakika gelişmesi... Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, tarikattaki istismar skandalıyla ilgili yaptığı Meclis konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklendi.
TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılması skandalıyla ilgili Meclis'te açıklamalarda bulundu.
BAKAN YANIK’A DA SESLENDİ
Türkiye’de tarikatlar ve cemaatler eliyle çocukların istismara maruz bırakıldığına dikkat çeken Sera Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a da seslenirken şu ifadeleri kullandı:
- Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşındaki bir çocuğu 30 yaşındaki müridine ‘eş’ diye veren o şerefsiz tarikat şeyhi ilgilendirir. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? ‘2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım’ deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşel’e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli’ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni.
SOYLU’NUN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ
Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Hiranur Vakfı’nın yetkilileriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafını gösteren Kadıgil, şunları söyledi:
- Bak elimde fotoğraf… ‘Fotoroman Süleyman’ın fotoğraflarından. Yanında kim var? Hiranur Vakfı’nın yetkilileri var. Hani 6 yaşında çocuğu tarikatına eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tek laf edemeyenler ilgilendirir.
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