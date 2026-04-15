Son Dakika... Silahlı saldırının ardından: Kahramanmaraş'ta okullara 2 gün ara!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dokuz vefatımız var, sekiz tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var, altısı yoğum bakımda üçünün durumu kritik

Olay bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise, bir terör hadisesi değil. Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara veriyoruz"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'ne bir silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda öğretmen ve öğrencilerden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Olayda saldırganın da öldüğü ifade edilirken, aaldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.