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Son dakika... Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı!

Son dakika... Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı!

26.06.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı!

Son dakika haberi... Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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AKP'nin CHP'li belediyelere yönelik kıskacı devam ediyor. 

Şile Belediyesi'ne bu sabah 3. dalga operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyon kapsamında 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK...

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