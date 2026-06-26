Son dakika... Şile Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı!

AKP'nin CHP'li belediyelere yönelik kıskacı devam ediyor.
Şile Belediyesi'ne bu sabah 3. dalga operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Operasyon kapsamında 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
AYRINTILAR GELECEK...
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AKP'nin CHP'li belediyelere yönelik kıskacı devam ediyor.
Şile Belediyesi'ne bu sabah 3. dalga operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
AYRINTILAR GELECEK...