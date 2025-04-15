Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder 'ciddi kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. DEM Parti, Önder'in 'ciddi kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder 'ciddi kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 23:25

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: 

"DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi haberlerini almak için sağlık durumunu titizlikle takip ediyoruz."

SAĞLIK BAKANLIĞI: TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM ETMEKTEDİR

Sağlık Bakanlığı tarafından Önder'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır.

Tedavisi hastanede devam etmektedir."


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Dem Parti

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