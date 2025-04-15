Anayasal haklarını kullanan öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül'den tehdit: 'Keşke dememek için...'
MEB'in proje okul kapsamında yaptığı atamalar öğrenciler tarafından protesto edilmeye devam ederken, öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül'den bir ‘gözdağı ’geldi. Vali Gül paylaşımında öğrencilere "Keşke dememek için dikkatli olun" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) proje okul uygulaması kapsamında yaptığı son atamalar, Türkiye’nin dört bir yanında lise öğrencileri tarafından protesto ediliyor.
Birçok öğretmen görevden alınarak norm fazlası ilan edilirken, öğrenciler dersleri boykot etti, mezunlar ve veliler okul kapılarında nöbete başladı. Bazı liselerde ise lise öğrencilerini polis ablukaya aldı, öğrenciler okul ve MEB yetkilileri tarafından tehdit edildi.
Tüm bunlarla beraber, anayasal haklarını kullanan öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül'den bir ‘gözdağı ’geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilere ‘Keşke dememek için dikkatli olun’ ifadelerini kullandı.
Gül’ün paylaşımı şu şekilde:
“Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur.
Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun.”
Sevgili Öğrencilerimiz,— Davut GÜL (@gul_davut) April 15, 2025
Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim…
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