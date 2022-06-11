Son Dakika... Soylu yeni kararı duyurdu: Yabancılar için ikamet oranı düşürüldü

11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç İdaresi Başkanlığı Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

"Yıl başından bu yana yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 110 bin oldu" diyen Soylu, geri gönderilecek toplam 25 bin kişinin olduğunu söyledi.

İKAMET YASAKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Soylu, yabancılara ikamet yasağıyla ilgili olarak, "Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık bin 200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır" dedi.

KURBAN BAYRAMI İZİNİ AÇIKLAMASI

Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.

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