Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... 'Süreç' komisyonu toplantısına erteleme!

Son Dakika... 'Süreç' komisyonu toplantısına erteleme!

5.11.2025 18:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... 'Süreç' komisyonu toplantısına erteleme!

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ertelenmesine ilişkin konuşan CHP'li Murat Emir “Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor” dedi. 

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan kurtulmuş ile yarınki toplantıyı değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya gelmişti. Söz konusu toplantıda yarınki toplantının planlamasının yapılması beklenirken, erteleme kararı çıktı. 

İlgili Konular: #TBMM